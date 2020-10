Entenda suposto plágio por trás de Rebecca, novo filme de Lily James

View this post on Instagram

Você abriria mão de algo que criou em troca de dinheiro? Carolina Nabuco, autora de A SUCESSORA, viveu esse dilema. No dia 8 de outubro de 1978, o Fantástico: show da vida, da TV Globo, divulgou uma matéria sobre a polêmica envolvendo o livro A SUCESSORA, publicado em 1934, e o livro REBECCA, de Daphne du Maurier, publicado em 1938, que inspirou filme homônimo de Alfred Hitchcock. A polêmica envolve a suspeita de que REBECCA seria um plágio de A SUCESSORA. Sobre esse assunto, durante a entrevista para a TV Globo, Carolina falou: “Eu fiquei muito triste. Mas pus a minha dignidade acima de interesses financeiros do filme. Um advogado norte-americano veio cá ao Brasil me perguntar se eu escrevesse um papel dizendo que podia ser coincidência, eles me pagariam uma quantia patrimonial”. O relato acima está no prefácio da edição de 2018 de A SUCESSORA, publicada pela Instante, que é assinado por Mauro Alencar, consultor e pesquisador da TV Globo. Interessou-se pelo livro? A SUCESSORA está com frete grátis no site da editora e tem versão e-book nas lojas Amazon, Apple, Google, Kobo e Wook. Aproveite ;) #livro #editoraindependente #instantesdavida #lertransforma #leiamais #ebook #ebooklover #fretegratis #asucessora #rebecca #carolinanabuco