Rob Kardashian retorna a KUWTK para celebrar aniversário de Kim Kardashian

Rob Kardashian fez a alegria dos fãs ao surgir no episódio especial de Keeping Up With the Kardashians em celebração ao aniversário de 40 anos de Kim Kardashian! As Kardashian-Jenner se juntaram para prestar tributo aos melhores momentos de Kim no reality e Rob não ficou de fora!

Kris Jenner deu início às homenagens e disse, "Hoje nós estamos relembrando os melhores de Kim em frente às câmera para celebrar seu aniversário de 40 anos". Além de Rob, a momager ainda contou com a companhia de Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Scott Disick.

No típico estilo Kardashian, houve muitas brincadeiras ao comemorar os mais de 10 anos de Kim no reality. Khloé imediatamente lembrou a família da breve passagem de Kim como estrela do pop.

Ao assistir a si mesma cantando "Jam (Turn It Up)", ela riu e disse que a situação foi "constrangedora".

"Oh meu Deus, eu não posso", disse Kim. "Eu nem consigo ouvir minha voz."