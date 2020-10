Giovanna Chaves choca web ao revelar que vai fazer lipoaspiração

Em resposta, a atriz se pronunciou no Instagram sobre as críticas.

"Eu postei um print de uma menina falando, 'vai fazer academia'. E eu respondi ela da mesma forma que ela respondeu. Não foi, 'ela não fez por mal, tadinha'. Quer dizer que eu tenho que ser tranquila e zen enquanto vocês estão me metralhando, xingando?"

"Direitos iguais. A partir do momento que você ataca o outro você está dando liberdade para ele fazer o mesmo com você. E isso não me torna arrogante. Não é pra tratar com grosseria, falar o que não deve?", disse ela.

"Eu trabalho desde os meus 9 meses e eu comecei a cuidar da minha família quanto eu tinha 13 anos. Eu tenho poder pelos meus atos, tenho liberdade financeira, graças a deus. Tenho que só dar risada dessas pessoas que não trabalham, não tem maturidade, responsabilidade, e vem me julgar, me atacar. Quando vocês quiserem ter moral para me julgar, comecem a fazer um terço do que eu faço. Aí vocês podem me dar lição de moral, pagar minhas contas", finalizou.