Pai de Duda Reis diz que filha sustenta Nego do Borel

Pai de Duda Reis se pronunciou após as polêmicas fotos do noivo da filha, Nego do Borel, com Anitta. Através de comentário em foto de Duda, Luiz Fernando Barreiros se revoltou com as fotos "quentes" de Nego e revelou que a ruiva sustenta o funkeiro.

"Realmente, depois que você conheceu esse seu noivo idiota, você virou outra pessoa! Que triste, minha filha, ver você aceitando tudo isso que está acontecendo! Isso não tem nada a ver com a arte! Investimos tanto em você por amor e por acreditar! Que escolha destrutiva você fez fez!", iniciou ele.

"Era para você estar hoje na New York Film Academy, desfrutando um ambiente de conhecimento e não um escândalo desnecessário de fotos do seu noivo com a Anitta! Lamentável você ter virado as costas para um caminho profissional!"