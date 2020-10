Anitta e Nego do Borel rebatem críticas após fotos "quentes"

"Eu, hein. Ele veio aqui trazer um negócio pra mim e quando chegou eu tava fazendo foto zuando com minhas bee. Ele adorou e quis umas fotos da hora também. Se a Duda fizer o mesmo com um amigão dela e o Nego se emputecer eu mesma acabo com a raça dele rs".

Em seguida, a estrela diz que Duda já pediu para fazer uma sessão de fotos com ela. "Corta pra eu e ela cantando karaokê na minha sala e meu boy do momento ajudando a bee e o Nego a tratarem a foto. Ai gente, vocês são muito juízes... A única coisa que ela disse foi que a próxima tem que ser ela no lugar do Nego".

"E eu pedi para só esperar mais umas plásticas para eu passar menos vergonha do lado dela. Apenas... A vida não é pesada desse jeito, não. Só quando vocês escolhem que seja", finalizou.