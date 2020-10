Robert Pattinson e Suki Waterhouse já conversaram sobre noivado

Robert Pattinson, que foi diagnosticado com coronavírus, já está pensando em subir ao altar com Suki Waterhouse. Segundo fontes do E! News, Robert e Suki já fazem planos de seu noivado.

"Rob e Suki definitivamente discutiram sobre ficar noivos, mas não eles têm pressa. Suki não está o pressionando e eles dois estão muito comprometidos um com o outro", disse a fonte.

Embora eles não digam "sim" tão cedo, eles "ainda estão namorando e se fortalecendo".

"Eles combinam muito e têm passado um tempo no Reino Unido juntos no último ano e a relação está mais forte do que nunca".

Rob, de 34 anos, de Suki, de 28 anos, têm passado a quarentena do coronavírus juntos. No início de setembro, o ator testou positivo para a Covid-19 enquanto filmava The Batman. Logo após sua recuperação, o casal foi visto aos beijos nas ruas de Londres.

"Eles amam ser discretos e tem interesses parecidos. Eles estão inseparáveis e apaixonados", revelou a fonte.