Giulia Be fala com novos seguidores após sofrer ataques: "Seja gentil"

Nesta segunda-feira, 19, Jade disse que estava com o "coração apertado" em terinar a relação de 12 anos com Luan.

"Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar", iniciou ela. "Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim".

O cantor também se pronunciou e disse que o casal chorou muito com o adeus. "Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos, mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele".

"Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica. Agora vejo que os abraços daquela hora não estavam dizendo 'adeus', e sim 'vai ficar tudo bem, ga'. E vai", finalizou.