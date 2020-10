Rafael Portugal surpreende fãs com novo visual: "Gatão"

Rafael Portugal, que fez sucesso com quadro no BBB20, surpreendeu os fãs nessa terça-feira, 20. Em post no Instagram, Rafael surgiu com novo visual e ganhou diversos elogios dos seguidores.

"Deixei a barba crescer e fiz uma massagem no cabelo. Amanhã eu vou raspar e deixar voltar os cachos", escreveu ele na legenda.

Em seguida, diversos internautas, incluindo amigos famosos do ator, deixaram seus comentários no post. "Gatão", escreveu a apresentadora Eliana. "Gente, achei ótimo assim!!!!", disse o ator Luiz Guimarães.