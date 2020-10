Como criar oportunidade? Rosa Luz te conta!

Recomendado para você : A palavra de ordem é oportunidade! I Born to Fashion I E!

Rosa Luz vai deixar muita saudade, afinal, esse é o último vídeo da série TransInformation. Mas nada de ficar triste! Vamos curtir o último conselho de Rosa e aprender a como criar oportunidades!

"Em primeiro lugar é importante ter a diversidade como ponto de partida de todas as suas ações daqui pra frente. Inclusive ajudando as gatas e os boys trans a viverem com dignidade, através de empregos formais", revelou ela.

"Esse programa é sobre isso, inserir bons profissionais no mercado. Então empregue, indique, dê oportunidade, ou melhor, crie a oportunidade". Falou tudo!