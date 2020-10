Bruna Marquezine já viveu situação parecida com "aniversário de Maria Eduarda"

Nesta semana, Bruna fez a alegria dos fãs ao anunciar que virou youtuber.

Seu canal teve estreia nessa segunda-feira, 19, com um vídeo feito nos bastidores do MTV Miaw 2020, no qual a estrela foi apresentadora.

"ELA É YOUTUBER ELA! O backstage do MTV MIAW 2020 foi a deixa pra colocar em prática o desejo de criar um canal onde eu pudesse dividir o 'behind the scenes' de todos os meus projetos artísticos e pessoais (prometo anúncios reais/oficiais em breve) com vocês", escreveu ela.