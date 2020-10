Especialista interpreta comportamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita em lives

Pensando nisso, o especialista em linguagem corporal Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, fez análise do comportamento do casal nas últimas lives do cantor, para a coluna de Leo Dias, no site Metrópoles.

Em vídeo, ele afirma que a interação dos dois nas apresentações, que se mostravam apaixonados ao público, era ensaiada para manter os espectadores conectados e que eles estavam "extremamente frios".

Entre as atitudes pontuadas, o especialista revela que Andressa deu vários sorrisos amarelos após receber elogios de Gusttavo e em certo momento surge com a mão nas costas, mostrando que não está à vontade. "Mãozinha estendida atrás, tensionada não está tranquila, não está numa situação confortável", diz Ricardo.