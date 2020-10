Recomendado para você : Scott Disick trolla Kourtney Kardashian em post no Instagram

Scott Disick, que foi visto com modelo após término com Sofia Richie, não perdeu a oportunidade de trollar a ex Kourtney Kardashian. Nessa segunda-feira, 19, Scott decidiu tirar sarro de Kourtney em post no Instagram.

A estrela de KUWTK postou clique para mostrar seu look, um conjunto de calça e jaqueta estampado. "Eu não cozinho, eu não limpo", escreveu ela na legenda, em referência à letra do hit WAP, de Cardi B e Megan Thee Stallion.

Os milhões de fãs de Kourt elogiaram a postagem, mas um comentário em especial chamou atenção dos internautas. "Isso é certeza", escreveu Scott.

No entanto, alguns amigos da gata saíram em sua defesa. "Tirando as quesadillas, isso é correto", disse Simon Huck. "Muito verdade. As MELHORES que você já comeu", respondeu Kourt.

"Você só faz matchá com colágeno", respondeu um seguidor. "E waffles de primeira qualidade", rebateu a Kardashian.