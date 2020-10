Recomendado para você : Mallu Ohanna revela affair com Gusttavo Lima em áudio

Mallu Ohanna confirmou affair com Gusttavo Lima, após polêmica separação do cantor com Andressa Suita. Em áudio divulgado por Fabíola Reipert, no programa Balanço Geral, da Record, Mallu diz que ficou com Gusttavo há dois meses e que ele revelou estar separado.

"Estou separada já tem 7 meses e quando aconteceu ele falou que estava separado", diz ela em conversa com produtor da emissora.

Ao ser questionada se o sertanejo revelou estar em crise, ela disse: "Falou que estava separado só. Mas nada de... A gente não comentava muita coisa sobre isso, não".