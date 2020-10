Recomendado para você : Neymar revela se ficaria com Bruna Marquezine novamente

Uma coisa é fato, os fãs nunca conseguiram superar o término de Neymar e Bruna Marquezine, que formaram o eterno shipper BruMar. E nesta segunda-feira, 19, Neyar deu o que falar ao revelar se ficaria novamento com a ex.

Em vídeo do canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, o jogador participou do jogo chamado "PPP", respondendo se "pega", "pensa" ou "passa" uma série de famosas.

Após polêmica, o jogador finalmente admitiu a ficada com Anitta. "Ela é minha amiga, a gente já se pegou", respondeu ele. "Mas pegaria de novo?", questionou Matheus. "Não, hoje ela é minha amiga".