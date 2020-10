Kylie Jenner e Travis Scott posam juntos e levantam rumores de romance

Kylie Jenner, que teve briga dramática com Kendall Jenner, levantou rumores de romance com Travis Scott. Nesse sábado, 17, Kylie se reuniu com Travis e posou em clique fashionista com o pai de Stormi Webster.

"Produzida por @matthewmwilliams", a estrela escreveu na legenda, se referindo ao diretor criativo da Givenchy. "@givenchyofficial, essa coleção está incrível. Parabéns!!! Mal posso esperar para ver mais".

Nos comentários, Khloé Kardashian não poupou elogios. "ABSOLUTAMENTE CHOCADA", escreveu ela.

Yris Palmer, uma amiga de Kylie, brincou: "Okay, mamãe e papai!!!"

Johnny Cyrus, grande fã e amigo da estrela pareceu sugerir a volta do casal: "Casal poderoso".