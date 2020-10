Bruna Marquezine lança canal no YouTube

"ELA É YOUTUBER ELA! O backstage do MTV MIAW 2020 foi a deixa pra colocar em prática o desejo de criar um canal onde eu pudesse dividir o 'behind the scenes' de todos os meus projetos artísticos e pessoais (prometo anúncios reais/oficiais em breve) com vocês", escreveu ela.

"Pra ver o vídeo completo, cheios de emoções, lookinhos e primeiras vezes, 'se inscreve no meu canal' (é assim que se faz né?!) e vem de biscoito e engajamento que solto o vídeo na íntegra amanhã!"