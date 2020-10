Gusttavo Lima faz primeira live após separação e fãs pedem: "Volta Andressa"

Gusttavo Lima fez sua primeira live, após fim do casamento com Andressa Suita, nesse sábado, 17. Além de criticarem o ânimo do cantor, famoso por suas super produções ao vivo, os fãs também pediram a volta de Andressa, que sempre fazia participações nas apresentações.

A live, que se chamou O Embaixador do Agronegócio, aconteceu em meio a uma lavoura, no Mato Grosso. Nas outras transmissões, Gusttavo costumava beber e fazer várias declarações à Andressa, mas dessa vez, o público criticou o desânimo do sertanejo, que apenas se pronunciou para anunciar os convidados e patrocinadores.

"Volta Andressa!", "Faltou ela para dar brilho", "Estamos aqui pela Andressa" e "A live sem a Andressa está muito triste", foram alguns dos comentários do público na transmissão ao vivo.