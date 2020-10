Bruna Marquezine diz que já teve Covid-19: "Não faço ideia como peguei"

Bruna Marquezine revelou em entrevista que já teve coronavírus. Em conversa no Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show nesse sábado, 17, Bruna disse que não sabe como contraiu a doença.

"Foi bem estranho na verdade. Quando descobri, pensei que estava no começo, mas o médico me disse que eu estava no final. Não senti nada", disse ela.

"Nos últimos meses eu fiz muito trabalho, então toda semana eu fazia teste. Não saía de casa, estava tudo certinho. Não faço ideia de como peguei".