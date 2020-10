Vídeo de Kylie Jenner após bons drinks viraliza no TikTok dos famosos

A viagem para Palm Springs das irmãs Kardashians pode até ter gerado a briga épica entre Kylie Jenner e Kendall Jenner. No entanto, o episódio de Keeping Up With the Kardashians também contou com um dos momentos mais hilários do reality!

Ao chegarem no restaurante, Kylie mostra sua empolgação logo de início com seus bons drinks. Animada, ao pedir sua bebida, a estrela acabou criando um jingle que viralizou no TikTok. Isto é, "Rise and Shine" ficou para trás, bebês!

"Porque eu vou ficar bêbada. Eu acabei de terminar um copo inteiro de 42 [Tequila Don Julio 1942] e estou prestes a ir para o meu segundo. Kourtney, que porr* você quer?", diz a musa cantando.