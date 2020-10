Kylie Jenner abre mansão e mostra sua decoração de Halloween

Ainda faltam alguns dias para o Halloween, mas Kylie Jenner sabe que apenas a data não importa, mas sim o mês de outubro inteiro!

Kylie abriu as portas de sua mansão e revelou sua decoração de Halloween deste ano. E a musa inclui aranhas gigantes – para o desespero de Kim Kardashian! – e muitos docinhos que agradam a primogênita, Stormi Webster.

No ano passado, a estrela de Keeping Up With the Kardashians arrasou na decor e nas fantasias para o Dia das Bruxas. Como os fãs sabem, ela se transformou em Ariel, de A Pequena Sereia. Maravilhosa!

E sua pequena, que recebe toda atenção do papai Travis Scott, até vestiu um look semelhante ao que sua mãe usou no MET Gala 2019.