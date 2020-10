Khloé Kardashian diz que críticas sobre sua aparência "não a afetam"

Khloé Kardashian, que foi o membro da família que mais sofreu com fim de KUWTK, mostrou que não se abala mais com os comentários dos haters. Em entrevista à revista Elle, Khloé contou por que não se afeta com as críticas que recebe sobre sua aparência.

Ela explica que os comentários "definitivamente a irritavam" no início, porque ela nunca "envergonharia alguém ou seria negativa".

Mas atualmente sua postura mudou: "Agora eu realmente não me importo".

"Talvez se eu tiver passando por um dia ruim. Mas tipicamente eu diria 90 por cento do tempo, isso não me afeta", disse ela.

Apesar disso, a estrela disse que gosta de brincar com os trolls na rede social. "Às vezes eu tenho que mexer um pouco com as pessoas... eu tento não fazer isso! Eu tento me comportar, mas às vezes elas estão pedindo".