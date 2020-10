Recomendado para você : Andressa Suita entra na Justiça com pedido de divórcio de Gusttavo Lima

Andressa Suita quer oficializar a separação com Gusttavo Lima. Segundo o jornalista Lucas Pasin, Andressa entrou na Justiça com pedido de divórcio de Gusttavo.

O processo corre em segredo e está na Vara de Famílias e Sucessões da cidade de Bela Vista, no Goías. A modelo está sendo representada por Maria Luiza Póvoa Cruz, que tem como clientes famosos como Bruno e Marrone.

Em entrevista a Leo Dias, o sertanejo disse que não tinha intenção de entrar em uma batalha judicial com a ex. "Tem que pagar R$ 100 mil de pensão? Eu vou pagar e acabou… E isso não é coisa que tem que ir para juiz. Eu resolvo com ela. Andressa também tem direito a uma pensão, tudo bem, eu pago. Eu só quero ficar de boa. Ficar em paz", disse ele.