Hoje é o último dia para votar no E! People's Choice Awards 2020

A lista de vencedores do E! People's Choice Awards 2020 está em sua mãos! Por isso fique ligado, hoje é o último dia de votação na premiação mais aguardada do ano, que vai escolher os melhores da TV, cinema, música e internet.

Quer apoiar seus artistas favoritos nesta sexta-feira, 23? Então segue o nosso passo a passo que é sucesso!

Você pode votar de duas maneiras: no site (aqui) e no Twitter. Mas atenção, o voto no Twitter só vale se você usar no mesmo tuíte a hashtag da categoria e do indicado, ok? Por exemplo, para a categoria brasileira deste ano, você precisa tuitar a hashtag do indicado e a hashtag #InfluenciadorBrasil, senão o voto não será computado: "Meu voto para #InfluenciadorBrasil do #PCAS vai para #Indicado". Não se esqueça que RT também conta como voto.