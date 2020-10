Justin Bieber lança clipe de Lonely, com ator de Extraordinário

Justin Bieber, que pode fazer show no Brasil em 2021, acaba de lançar novo trabalho. Nesta sexta-feira, 16, Justin divulgou o clipe de Lonely, com participação do ator Jacob Tremblay.

No vídeo, o cantor é interpretado pelo astro mirim de Extraordinário. Jacob surge nos bastidores com um figurino icôncio da turnê de Bieber, e calmamente segue para o palco, onde encara uma plateia vazia e vê apenas Justin.

No Instagram, Bieber deu mais detalhes aos fãs sobre o clipe.

"Lonely acaba de ser lançado com @itsbennyblanco. Quando ele e @finneas me mostraram essa música, para ser sincero foi difícil de ouvi-la considerando o quanto foi difícil passar por alguns desses capítulos. Eu entrei no estúdio e cantei a música, o que não foi fácil, mas comecei a ver a importância de contar essa história!"