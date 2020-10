Shantal Verdelho é criticada após comparar fotos de seu corpo

Em seguida, a blogueira recebeu diversas críticas por não estar em "seu lugar de fala".

"Shantal eu gosto MUITO de você, mas você não tem esse lugar de fala.... você pode não aceitar o seu corpo totalmente, mas mesmo assim uma foto dessa que VOCÊ vê defeito, me deixa triste! Pois nas duas fotos você está bela e MAGRA! Então realmente, você pode apoiar a causa, mas você está dentro do padrão! Essa foto realmente me causou tristeza e dúvida sobre o meu corpo e autoestima", escreveu a usuária @salinasgi_.

Em resposta, Shantal decidiu rebater a crítica. "Amada, eu não estou falando de magra ou gorda, estou fazendo outro apelo, e trazendo a reflexão sobre o que a gente vê no Instagram não é necessariamente realidade. Uma foto que guarda apenas 1 segundo, no melhor ângulo e luz, não quer dizer 100% de 'verdade'. Tô fazendo um apelo sobre cobrarmos uma vida baseada em comparações do que vemos na 'vida' dos outros no Instagram".