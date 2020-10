Malika desabafa com Khloé Kardashian sobre fofocas envolvendo pai de seu filho

Malika Haqq, que chorou ao planejar chá de bebê, enfrentou mais um momento difícil na gravidez. Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, Malika desabafa com Khloé Kardashian sobre fofocas envolvendo o pai de seu filho, O.T. Genesis.

Haqq revela à BFF que recebeu uma DM dizendo que o ex estaria flertando com uma mulher. "Era uma captura de tela no DM de alguma outra garota", disse ela.

Após olhar a captura mais de perto, Koko lê em voz alta, "Alguém venha pegar esse homem".

Malika então conta o que respondeu ao informante: "Não é meu homem, não é meu problema".

"Eu não quero lidar com a especulação ou o que as pessoas de fora tem a dizer sobre O.T e o que ele está fazendo", diz ela no confessionário. "Por que eu ainda ia querer saber o que meu ex está fazendo? Não é da minha conta".