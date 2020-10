Timothée Chalamet se sentiu "constrangido" após fotos no iate com Lily-Rose Depp

Timothée Chalamet relembrou o flagra durante viagem na Itália com sua ex-namorada Lily-Rose Depp. Em entrevista à GQ, Timothée admitiu que se sentiu constrangido com as fotos de pegação.

"Eu fui para cama naquela noite pensando que foi um dos melhores dias da minha vida. Eu fiquei naquele barco o dia todo com alguém que eu realmente amava. Fechei meus olhos e estava indiscutível pensando, 'Aquilo foi ótimo'", disse o ator de 24 anos.

Porém, o astro de Me Chame Pelo Seu Nome, teve uma ingrata surpresa no dia seguinte. "E então eu acordei e vi todas aquelas fotos, e me senti constrangido, e parecendo um idiota? Todo pálido? E então as pessoas disseram, 'Isso é um golpe de publicidade'. Um golpe de publicidade?! Vocês acham que eu queria aparecer assim na frente de todos vocês?"