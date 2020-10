Felipe Neto compara repercussão dos términos de Luísa Sonza e Gusttavo Lima

Nesta semana surgiram na internet boatos de que Gusttavo estaria vivendo affair com Gabriela Couto. A polêmica teve início após vídeo do cantor fazendo show intimista e uma foto no banco do passageiro de uma Ferrari, surgirem no Instagram de Couto.

Porém, os rumores foram esclarecidos pela própria jovem que negou o romance. Ela revelou que teve a rede social hackeada e as imagens foram postadas pela pessoa que invadiu seu celular.