Recomendado para você : Anitta e Ivete Sangalo vão se apresentar no Rock in Rio Lisboa 2021

Anitta e Ivete Sangalo acabam de ser confirmadas para o Rock in Rio Lisboa 2021. Anitta e Ivete vão se apresentar no Palco Mundo em junho do ano que vem.

A notícia foi divulgada pelo festival nesta quarta-feira, 14, em seu Twitter oficial. A cantora de Bola Rebola vai cantar no dia 27, quando Post Malone e Jason Derulo também se apresentam, enquanto Sangalo vai agitar o público ao lado do headliner Black Eyed Peas e de David Carreira, no dia 20.

Outros grandes nomes também foram confirmado, entre eles Foo Fighters, Liam Gallagher, Duran Duran, A-Ha e Bush.