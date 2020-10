Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Monalisa Perrone estão com coronavírus

View this post on Instagram

Voltei de Pernambuco com uma irritação na garganta que parecia indicar uma leve gripe de primavera. “Três horas no ar condicionado do avião”, pensei. Dois dias depois, percebi que meu chá não tinha gosto. Também perdi a capacidade de olfato. Fiz os exames ontem e, como eu suspeitava, estou com Covid. Parece leve no meu caso. Não há febre, sem problemas respiratórios e trabalho normalmente em casa. Ficarei recluso por vários dias para evitar contaminar outras pessoas. Meu médico , Jairo Hidal, acompanha com muita atenção e bons conselhos. Lerei e escreverei muito. Gravarei CNN daqui. Agradeço os muitos votos de quem já soube. É boa ocasião para pensar em pessoas que apresentam um quadro mais grave e necessitam de ajuda e de todos os que perderam meios de subsistência com a doença. Para agir em relação aos que estão em situação mais grave: CUFA (cufa.org.br). Um bom dia a todos.