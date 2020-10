Suposto namorado de Gugu mostra último presente que ganhou do apresentador

Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu Liberato, contou intimidade sobre a relação nesta quarta-feira, 14. Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Thiago revelou o último presente que ganhou de Gugu.

"Uma das últimas coisas mais importantes que ele me deu, foi essa camiseta, que ele usou. Tem o cheiro dele", revelou, mostrando a peça. "Eu derrumei café na minha e ele me deu essa para colocar".

O chef de cozinha também respondeu se recebia ajuda financeira do apresentador.

"Ele nunca me ajudou financeiramente, mas me ajudou na escolha do nome [de sua cafeteria]. Pra mim isso é muito mais valioso e vou carrear para o resto da minha vida", contou ele.