Gusttavo Lima desabafa sobre separação: "Eu não estava feliz"

Gusttavo Lima decidiu se pronunciar após a polêmica em torno de sua separação com Andressa Suita. Nessa terça-feira, 13, Gusttavo postou vídeo no Instagram desabafando sobre o término e admitiu que "não estava feliz".

"Queria estar falando de coisas boas, mas infelizmente nem tudo na nossa vida é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Vou contar tudo o que está acontecendo na minha vida", iniciou ele.

"Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos e criar nossos filhos é nossa prioridade".