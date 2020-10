Recomendado para você : Andressa Suita e Gusttavo Lima não vão dividir fortuna, diz colunista

A separação de Andress Suita e Gusttavo Lima está dando o que falar! Após Andressa revelar que ficou em "choque" ao ser informada sobre o término, o colunista Leo Dias dá mais detalhes sobre a fim do casamento.

Segundo a coluna do jornalista no Metrópoles, Andressa já havia revelado em entrevista ao site, em maio deste ano, que se casou em regime de separação total de bens.

"Eu tenho o meu trabalho, e o Gusttavo tem o dele. Me senti bem na época, para mostrar que não estava me casando por interesse, que era por amor, mesmo. Sempre tive o meu trabalho. E não foi ele que me propôs isso, foi uma escolha minha. Porque no mundo em que a gente vive tudo é interesse, né?", revelou ela.

O veículo ainda afirma que o sertanejo faturou cerca de R$ 700 mil por show me 2019 e a casa em que o casal viveu em Goiânia, vale R$ 30 milhões.