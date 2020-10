Entenda a votação turbo do E! People's Choice Awards 2020

O E! People's Choice Awards 2020 está chegando! Uma das premiações mais aguardadas do ano, acontece no dia 15 de novembro, e vai premiar os seus artistas favoritos do mundo da música, da TV, do cinema e da internet.

E o mais legal? Os ganhadores estão em suas mãos, afinal, nessa premiação é você que escolhe quem leva o troféu para casa.

Para participar, você pode votar de duas maneiras: no site (aqui) e no Twitter. Mas atenção, o voto no Twitter só vale se você usar no mesmo tuíte a hashtag da categoria e do indicado, combinado?

Por exemplo, para a categoria brasileira deste ano, você precisa tuitar a hashtag do indicado e a hashtag #InfluenciadorBrasil, caso contrário o voto não será computado: "Meu voto para #InfluenciadorBrasil do #PCAS vai para #Indicado". Não se esqueça que RT também conta como voto!