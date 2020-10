Cristiano Ronaldo testa positivo para coronavírus

O atleta foi diagnosticado com coronavírus, segundo jornal francês L'Equipe, após passar férias em Ibiza.

Além dele, outros dois jogadores do Paris Saint-Germain, Ángel Dí Maria e Leandro Paredes, também estariam com Covid-19. Ambos estiveram na ilha espanhola.

Através do Twitter, o time de Neymar, PSG, se pronunciou sobre o ocorrido: "Três jogadores do PSG foram confirmados positivos pelo teste Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado. Todos os jogadores e estafe continuarão os testes nos próximos dias".