Kardashians tentam entender briga de Kendall e Kylie Jenner

Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, as irmãs tentam encontrar sentido na briga chocante entre Kendall Jenner e Kylie Jenner. Durante conversa, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian analisam o confronto da dupla.

"Já tinha uma tensão quando a noite começou. Havia uma tensão no jantar", relembra Koko. "Ela não foi ao show de drags, mas foi remoendo e remoendo e acho que isso simplesmente transbordou e foi o que aconteceu".

Kim concorda com a teoria e Khloé adiciona que essa situação "é péssima para todos".

"Irmãs podem superar isso", desabafa ela.

Apesar disso, Khloé lembra as irmãs que elas não sabem toda a história, já que estavam em outro carro.

"Obvamente, ela não reagiria assim. Elas tiveram uma briga de irmãs, Corey estava lá, ele agora está no meio disso. É super irritante", diz Kim.