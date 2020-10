Andressa Suita fala sobre separação com Gusttavo Lima: "Foi um choque"

Recomendado para você : Andressa Suita fala sobre a separação de Gusttavo Lima

Andressa Suita decidiu se pronunciar após anúncio de separação com Gusttavo Lima na última sexta-feira, 9. Através de vídeo, Andressa disse não estar de acordo com o término e revelou que ficou em "choque" com o fim do casamento.

"Foi necessário eu ficar um pouco distante para assimilar o que está acontecendo", iniciou ela. "Assim como pra vocês, pra mim também foi um choque", admitiu.

"Domingo passado, estava tudo bem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar. Na madrugada de domingo para segunda, fui acordada e comunicada que não poderíamos continuar como um casal, sem qualquer queixa, sem motivo e sem abertura para salvar o nosso casamento".