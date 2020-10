Dominic West diz que casamento segue "forte" após flagra com Lily James

Dominic West e Catherine FitzGerald continuam juntos. Menos de 24 horas após as fotos de Dominic trocando carinhos com Lily James circularem pelo mundo, o casal surgiu na frente de sua casa e se beijaram para os fotógrafos.

"Nosso casamento segue forte e nós ainda estamos muito juntos", eles disseram à imprensa, segundo o Daily Mail e o The Sun. Eles também registraram o comunicado com uma nota escrita à mão com a assinatura de ambos.

Segundo os veículos, West parece estar sem sua aliança. Já FitzGerald estava com a mão no bolso. Ela também parecia estar carregando um lenço de papel amassado.

Os dois sorriram para as fotos e segundo o Daily Mail, Dominic não falou sobre as fotos com Lily. A publicação adicionou que a estrela de The Affair e a designer retornaram para dentro de casa, mas saíram de carro logo depois.