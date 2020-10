Lily James e ator casado, Dominic West, trocam carinhos em viagem

Lily James, que levantou rumores de romance com Chris Evans, foi vista trocando carinhos com Dominic West, casado com a designer Catherine FitzGerald, nesse domingo, 11. Lily e Dominic foram flagrados durante viagem à Roma, na Itália.

Os paparazzi clicaram diversos momentos dos atores trocando carinhos, e em uma das fotos, Dominic beija o pescoço de Lily.

Uma testemunha presente no local disse ao E! News que o ator estava em clima de romance com sua colega de elenco eem almoço com a empresária Angharad Wood. "No fim do almoço, Lily se sentou perto de Dominic e ele não pôde resistir a beijar seu pescoço e acariciá-la. Então, eles visitaram uma igreja próxima e Dominic colocou sua mão no bumbum de Lily".

Antes do flagra, Lily, de 31 anos, e Dominic, de 50 anos, turistaram ao redor da Escadaria Espanhola e da Piazza di Pietra, de acordo com a fonte. Para completar, eles passearam pela cidade em um patinete elétrico.