Cardi B aumenta rumores de reconciliação com Offset após aniversário

E esta não seria a primeira reconciliação deles. Como os fãs devem se lembrar, eles se separaram em 2018, mas logo retomaram o romance.

"Quando eu e meu marido discutimos nossos problemas – você sabe, de que ele traiu e tudo –, decidi ficar com ele e trabalhar ao lado dele, muitas pessoas ficaram com tanta raiva de mim, muitas mulheres ficaram decepcionadas comigo", disse a cantora, à Vogue, no ano passado. "Mas é a vida real. Se você ama alguém e para de estar com outra pessoa, está deprimida e a mídia está dizendo para você não falar com essa pessoa porque ela te traiu, você não ficará feliz com seu interior até que você tenha uma conversa. Então, se você volta com ele, é tipo, como você pode? Você nos decepcionou".

"Pessoas que estão casadas há anos, quando dizem até que a morte nos separe, não falam de pequenas brigas como deixar a porta da geladeira aberta. Isso está incluindo tudo", finalizou a musa.