O que é expressão de gênero? I Born to Fashion I E!

Rosa Luz, nossa diva de TransInformation, vem com mais esclarecimentos sobre o mundo trans! E no vídeo de hoje, vamos falar sobre expressão de genero.

A gata já inicia o vídeo com uma questão: "Se você do gênero feminino, usar um terno com gravata e tudo, você vai se transformando em boy?"

A resposta é não! "Expressão de gênero não está apenas relacionado com as roupas que uma pessoa usa, mas sim a um conjunto de coisas, que incluem também roupas, acessórios, maquiagem, tatuagem, cabelo e comportamentos pelos quais essa pessoa exterioriza sua identidade", explica ela.