Descubra o que causou chocante briga entre Kendall e Kylie Jenner

Kendall Jenner e Kylie Jenner estão dando o que falar após briga tensa em Keeping Up With the Kardashians. Em episódio do reality, Kendall e Kylie entram em confronto durante viagem a Palm Springs, que ironicamente tinha como objetivo unir a família.

A decisão surgiu logo após Kris Jenner se abalar ao ver a briga física entre Kim Kardashian e Kourtney Kardashian na última temporada.

"Parte do meu trabalho é garantir que as meninas estão se dando bem agora", explicou ela no confessionário. "Sou crente que se há algum problema e se há tensões entre as pessoas, nós temos que nos juntar e ter um momento de qualidade em família".

No entanto, enquanto planejava os dias em família em Palm Springs, Kris revelou que Kendall foi a única a resistir. Compreensivelmente, a top ponderou quanto à viagem, pois a pandemia do coronavírus estava aumentando.

"Eu não sei. Eu acho que são muitas pessoas. Não são?", disse ela à mãe e Corey Gamble.

"São muitas pessoas, mas acho que nós devemos ter um momento de união", respondeu a momager.