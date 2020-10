Anitta surge com cabelo curto e loiro platinado

Anitta, que se derreteu para Maluma no Instagram, surgiu com novo visual. Na madrugada desta sexta-feira, 9, Anitta apareceu com o cabelo curto e platinado.

Através do Stories, a cantora mostrou que recebeu convidados em sua casa para assistir a nova temporada de seu documentário na Netflix, "Anitta Made in Honório", entre eles MC Rebecca e David Brazil.

"Olha, esssa nessa temporada, tá babadeira. Ela se mete em tudo!", disse David Brazil.

"Você acha que as pessoas vão ficar com ódio de mim depois que assistir?", pergunta Anitta. "Elas vão focar com mais raiva ainda de mim. Eu fiz parte da produção, não teve isso de corta isso, corta aquilo, não, foi indo... Estava filmando tudo!"

"Foi você que liberou aquilo tudo?!", se espanta David.

Além do "cinema" em casa, que contou com comida japonesa, David e Anitta ainda gravaram um vídeo dançando Me Gusta, último single da estrela.