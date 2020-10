Marina Mathey conta por que roupa com gênero é coisa do passado

Recomendado para você : Quer aula de moda? Marina Mathey veio para isso, bebê! I Born to Fashion I E!

Marina Mathey, musa do Transvocabulary, está pronta para acabar com esse papo de que roupa tem gênero! Em mais um vídeo imperdível, a gata explica que essa coisa de "menino veste azul e menina veste rosa", já está mais do que ultrapassado.

"Quando encontramos liberdade para expressar quem somos e nossas diversas facetas, a moda fica muito mais plural, mais diversa, puro close, que delicía!", disse ela.

"Propor novas coisas na moda é propor um novo comportamento social. Temos, por exemplo, o estilo 'dondoca', que começou quando Chanel introduziu a alfaiataria em suas produções femininas, gerando looks que misturam o masculino e o feminino, revolucionando o comportamento das mulheres da época".