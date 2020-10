Infelizmente, Bianca Andrade e Rafa Kalimann não fazem mais parte dos indicados na categoria Influenciador Brasil do ano 2020 do PCAs. Enquanto a NBCUniversal, organizadora do People Choice Awards, agradece e aprecia o entusiasmo delas por serem indicadas, as regras do prêmio impedem que os indicados deem incentivos para os fãs votarem.

