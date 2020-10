Recomendado para você : Whindersson Nunes deixa de seguir Luísa Sonza no Instagram

Whindersson Nunes, que lançou música sobre traição, não quer mais ver as postagens da ex-esposa Luísa Sonza. Seis meses após o fim do casamento com Luísa, Whindersson deixou de seguir a cantora no Instagram.

A novidade também surge um mês após a loira assumir namoro com o cantor Vitão. Na época, Whindersson fez vários comentários no Twitter, incluindo um retuíte de seu próprio post de dezembro de 2019, no qual faz uma brincadeira com Vitão, mas dessa vez acrescentou uma foto sua com cara de desconfiado.

"Se eu fosse o Vitão eu arrumava um amigo que chamasse Luiz e abria uma marca chamada Luiz&Vitão kkkkkkk. Ia vender que só o carai kkkkkk foi mal galera", escreveu ele na postagem antiga.