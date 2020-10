Recomendado para você : Kaká e Carol Dias dão boas-vindas à primeira filha Esther

Kaká e Carol Dias, que se casaram no fim do ano passado, acabam de dar as boas-vindas à primeira filha nesta quinta-feira, 8! Através do Instagram Kaká e Carol anunciaram o nascimento de Esther.

"Nasceu a nossa rainha, nossa princesa! Não tenho palavras para descrever esse amor. Deus é perfeito", escreveu a modelo nos Stories. Na imagem, vemos uma manda com o nome da bebê bordado.

Essa é a primeia filha do jogador com a loira, mas Kaká já é pai de Isabella, de 8 anos, e de Luca, de 11 anos, fruto de sua relação com Carol Celico.