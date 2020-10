Patrick J. Adams diz que tem medo de entrar em contato com Meghan Markle

Shane Mahood/USA Network

Desde então, Meghan e Harry passaram por muitas mudanças em suas vidas. Eles abandonaram seus cargos de membros seniores da família real e se mudaram para o Canadá antes de se estabelecerem em Montecito, Califórnia, perto de Santa Bárbara.

Como os fãs sabem, eles também fecharam um grande contrato com a Netflix para produzir conteúdos, que incluem programas de TV roteirizados, documentários, filmes e programação infantil. No entanto, depois que surgiram rumores de que a dupla estaria gravando um reality show com o streaming, seu representante logo negou a notícia: "O duque e a duquesa não estão participando de nenhum reality show".