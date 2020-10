Anitta revela que viveu trisal com dois alemães

Ao ser questionada com Fred se quando ela se casou com Thiago Magalhães, vivia nesse "mesmo esquema", ela respondeu.

"Entao querido, aí não. Eu não tinha essa vontade. Porém, o casamento teve outros tipos de motivos, aí é um assunto que eu não entro tanto", disse ela.

"É que existem motivos e motivos para as pessoas se casarem. Aí depende muito. Quando estou muito apaixonada, deixo ser do jeito da pessoa, se eu não estiver a fim de ficar com ninguém. Aí tá tudo mara. Agora se eu não tiver muito apaixonada a nível de ter vontade de ficar com outras pessoas, aí eu falo, 'A gente tá com vontade de fazer algo mais grupal, mais aberta', quem tiver a fim que aceite", contou.