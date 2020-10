Dulce Maria é a ex-RBD mais buscada após anúncio de live da banda

Dulce Maria não deve participar do reencontro virtual do RBD, mas ainda é a integrante mais buscada no Brasil! Segundo o Google Trends, Dulce foi a mais pesquisada nos últimos sete dias no país.

O termo de pesquisa com o nome da cantora foi escrito por fãs não apenas por aqui, mas também no mundo inteiro, dentre todos os nomes dos ex-membros, durante a última semana.

O show virtual, marcado para 26 de dezembro, terá apenas quatro integrantes: Anahí, Maitê Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann.